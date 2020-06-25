Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda kazı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda kazı çalışmalarına başlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yıl ki bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında başladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yıl ki bölümü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında başladı.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülen çalışmalarda, bu yıl liken temizliği, taş düzeltme ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Kazı Başkanı Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri altında çalışmalara başladıklarını ve hava şartlarına göre ekim ayına kadar sahada olacaklarını söyledi.

Yazın alanda, kışın da laboratuvarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinden dolayı bu yıl 1 Haziran'dan itibaren sahaya indik. Şimdilik 10 kişilik restorasyon ve 20 kişilik işçi ekibimizle ot biçme, liken ve taş temizleme çalışmalarına başladık. Mezarlık ve müze girişinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl Türk Tarih Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılan anlaşma neticesinde bir miktar proje bedeli verilecek. Bu kapsamda 60 taşın liken temizliği ve düzeltilmesi yapılacak. Elimizden geldiği kadar liken temizliği yapıp, taş düzeltmesi ve üzerindeki yazıların okunmasıyla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kazı alanında herkesin ateşinin ölçüldüğünü, maske taktıklarını ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini vurgulayan Karahan, Türk Tarih Kurumu'nun vereceği bütçe doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Karahan, kazı ve restorasyon çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Türk Tarih Kurumu'na, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür etti.

Türk Tarih Kurumu, Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda kazı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

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