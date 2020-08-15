Ahlat'ta doğal gaz çalışmaları - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bazı mahallelere doğal gaz verilmeye başlandı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye doğal gaz akışının başladığını söyledi.

İlçede iki ay önce başlanan doğal gaz hat çalışmalarının hızlı ve güvenli bir şekilde devam ettiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan kış gelmeden doğal gazın Ahlat'a ulaşıp ulaşmayacağı noktasındaki bir beklentiydi. Bugün bu müjdeyi veriyoruz. İlçemize doğal gaz akışı sağlanmaya başlandı. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız artık evlerinde ve işletmelerinde talep üzerine doğal gazdan faydalanacaklar. Bu kış çok daha huzurlu, çok daha az hava kirliliği ile büyük bir şansı elde etmiş olacağız."