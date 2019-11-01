Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına müzik gecesi
Son Dakika Güncel Ahlat'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına müzik gecesi

Ahlat'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına müzik gecesi

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir kafede, ihtiyaç sahibi öğrenciler için müzik gecesi düzenlendi.

Ahlat'ta ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına müzik gecesi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir kafede, ihtiyaç sahibi öğrenciler için müzik gecesi düzenlendi.

Geceden elde edilen gelirin tamamı öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılacak olan program yoğun ilgi oldu.

Kafe işletmecisinin önerisi ve katkısıyla başlatılan müzik gecesi, haftada bir kez gerçekleştirilecek.

İlçe sakinlerinden Deniz Yılmaz Balaman, müzik gecesi sayesinde öğrencilerin ayakkabı, mont ve çanta gibi ihtiyaçlarının giderilebileceğini söyledi.

Emekli öğretmen ve müzik gurubunda yer alan İbrahim Behlül Şerefoğlu de gecenin beklenilenden daha fazla ilgi gördüğünü ifade ederek, "Geceye 2 gün önceden rezervasyonlar yapıldı ve boş yer kalmadı. Elde edilen gelirin tamamını ise önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğiz. Ayrıca gecede bazı hayırsever vatandaşlar çeşitli katkılarda bulunacaklarını duyurdular. Bundan dolayı da ayrıca mutlu olduk." dedi.

İlçede görev yapan öğretmenlerden Emine İnce Sarı da katkı sunmak isteyen herkesi programlarına beklediklerini ifade etti.

Deniz Yılmaz, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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