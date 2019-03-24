Ahlat'ta Kar Yağışı
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan mart karı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde etkili olan mart karı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Nisan ayına sayılı günler kala Bitlis il merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Ahlat'ta vatandaşlar pazar sabahına beyaz örtüyle uyandı. Tatil gününe yağan karla uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar, sabah iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerine yağan karı temizlemekle uğraştı. Kar
yağışı nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar olurken, Ahlat Belediyesi şehir merkezi ve mahallelerde, karayolları da ana yollarda kar temizleme çalışması başlattı.
Ahlatlı vatandaşlardan Nadir Ölmez, baharı beklerken kışın yeniden geldiğini belirterek, "Memleketimiz bu durumdadır. Burası kış memleketidir. Mart'ta da yağar, Nisan'da da yağar, Mayıs'ta da yağar. Kar bolluktur, berekettir. Ne kadar yağarsa yağsın" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:41 Kaynak: İHA
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