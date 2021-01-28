Ahlat'ta "Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi"nin fizibilite çalışması tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya katılan Kaymakam Fikreğ Dağ, Madavans Vadisi'ni turizm merkezi yapmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Söz konusu bölgenin geçmişten bugüne uzanan tarihi bir çizgi olduğunu aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Ahlat Kaymakamlığı olarak hazırladığımız 'Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi' Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Bugün de fizibilite çalışmasının ilk tanıtım ve değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Yüklenici kurum yetkilileri bir sunum yapacak, daha sonra katılımcıların görüşlerini alacağız. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum."

Daha sonra, Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi ile yüklenici kurum temsilcileri katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin katıldı.