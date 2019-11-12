Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans
Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans - Son Dakika

Ahlat'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferans, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, konferansa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş, katılımcılara "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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