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Ahlat'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans
6 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferans, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, konferansa katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Muhammed Zahit Kuldaş, katılımcılara "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.
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