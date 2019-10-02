Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması
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Ahlat'ta "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması

28 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde de program düzenlendi.

Ahlat'ta

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde de program düzenlendi.


Ahlat'ın Selçuklu Caddesi'nden uygulamaya katılan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat; kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirdi. Kontroller sırasında araç sürücüleriyle sohbet eden ve kuralları hatırlatan Kaymakam Erat, sürücülere broşür dağıttı.


Düzenlenen programa Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası ve bazı kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:53 Kaynak: İHA
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