Ahlat'ta yöresel yemek yarışması heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Ahlat'ta yöresel yemek yarışması heyecanı yaşandı

26.06.2022 19:16
Ahlat'ta yöresel yemek yarışması heyecanı yaşandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler" ile "Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler" ile "Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Ahlat Belediyesi tarafından 1071 Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yapılan yemek yarışmasına 48 kadın, 4 erkek yarışmacı katıldı.

Ünlü şefler, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinin öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik jüri, özenle hazırlanan yemekleri değerlendirdi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu "Has Dolması" yemeğiyle 100 tam puan alan Serap Güvener birinci, "Çireş Helisesi" yemeğiyle 97,8 puan alan Sahret Balcı ikinci olurken, içli köfte yemeğiyle 93,5 puan alan Yasemin Kaya ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi, mutfak malzemeleri hediye edildi.

Jüri üyelerinden 9 Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Başkanı ve İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, ilçede ilk olmasına rağmen yarışmaya katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Özenle hazırlanan 52 yöresel yemeğin değerlendirmesini yaptıklarını anlatan Bucak, şunları kaydetti:

"Çok güzel yöresel yemekleri tattık. Ne kadar camianın içinde olsak da bilmediğimiz, burada öğrendiğimiz, burada tanıştığımız lezzetler oldu. Yarışmaya katılan, bunun heyecanını yaşayan tüm yarışmacılara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki buradayız, çok mutlu oldum. İnşallah gelecek yıl daha büyüğünü, daha kapsamlısını yapacağız. Umarım her geçen gün daha da katlayarak çıtayı yükseltiriz. Uluslararası boyuta taşırız belki bu yarışmayı. Belki Türk dünyasındaki tüm devletlerin yarıştığı o misyonu da Ahlat'ta oluşturmuş oluruz. Şimdiden bu mesajı da vererek tüm Türk dünyasındaki şeflerimi ve bu işe gönül vermiş insanları Ahlat'ımızda ağırlarız diye düşünüyorum."

Yarışmada birinci olan Güvener ise mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Türkiye'nin 81 olan il sayısı 100'e çıkacak! Bitlis'in Ahlat ilçesinin de il statüsüne yükselecek Türkiye'nin 81 olan il sayısı 100'e çıkacak! Bitlis'in Ahlat ilçesinin de il statüsüne yükselecek 30 ilin yöresel yemekleri ve el sanatları kültürü Ahlat'ta buluştu 30 ilin yöresel yemekleri ve el sanatları kültürü Ahlat'ta buluştu
Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta yöresel yemek yarışması heyecanı yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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