Son Dakika Haberleri: Ahlat'taki Aday Öğretmenler Buluştu

Ahlat'taki Aday Öğretmenler Buluştu

1 saat önce

Ahlat Kaymakamlığınca, ilçeye atanan aday öğretmenler için program düzenlendi.

Ahlat'taki Aday Öğretmenler Buluştu, System.String[]
Ahlat Kaymakamlığınca, ilçeye atanan aday öğretmenler için program düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri de katıldı.

Kaymakam Akgül, öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, onlara yeni görevlerinde başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:53 Kaynak: AA

Ahlat, Güncel
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