Ahlat'taki Aday Öğretmenler Buluştu
1 saat önce
Ahlat Kaymakamlığınca, ilçeye atanan aday öğretmenler için program düzenlendi.
Ahlat
Kaymakamlığınca, ilçeye atanan aday öğretmenler için program düzenlendi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri de katıldı.
Kaymakam Akgül, öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, onlara yeni görevlerinde başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:53 Kaynak: AA
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