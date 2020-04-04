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Ahlatlı öğrencilerden videolu "Evde Kal Ahlat" çağrısı
6 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ortaokul öğrencileri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videoyla "Evde Kal Ahlat" mesajı verdi.
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ortaokul öğrencileri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hazırladıkları videoyla "Evde Kal Ahlat" mesajı verdi.
Ahlat Ergezen Ortaokulu öğrencileri, müzik öğretmenleri Serhat Epsoylu'nun çağrısıyla birlikte birer kısa video çekerek evde kalmanın önemine vurgu yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan video ilçe halkı tarafından da oldukça beğenildi. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ta sosyal medya hesabında paylaştığı video da "Yavrularımızı dinleyelim" mesajını yazarak ilçe halkına evde kalmaları çağrısında bulundu. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:58 Kaynak: İHA
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