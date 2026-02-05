Ahmed Kutucu'dan İsa Doğan'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ahmed Kutucu'dan İsa Doğan'a Geçmiş Olsun Mesajı

Ahmed Kutucu\'dan İsa Doğan\'a Geçmiş Olsun Mesajı
05.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı Ahmed Kutucu, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'a geçmiş olsun dilekleriyle teşekkür etti.

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ile kafa kafaya çarpışmasından sonra sahada içinde müdahale eden futbolcuları arkadaşlarına, sağlık heyetine, hastanede yalnız bırakmaya personele ve mesaj gönderen futbolseverlere teşekkür ederken, İsa için de acil şifalar diledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam oynadığımız İstanbulspor maçında rakibin kalecisi İsa kardeşimle talihsiz bir an yaşadık. Futbolun içinde olan bir durum. Allaha şükür önemli bir sorunum yok. Sahanın içinde ilk anda bana müdahale eden futbolcu kardeşlerime, sağlık heyetine, hastanede sabaha kadar beni yalnız bırakmayan hastane personeline ve mesajlarını esirgemeyen tüm futbolseverlere teşekkür ederim. İsa Doğan kardeşime acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbulspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmed Kutucu'dan İsa Doğan'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile “KAAN“ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile "KAAN" ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 13:43:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmed Kutucu'dan İsa Doğan'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.