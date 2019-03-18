Son Dakika Haberleri: Ahmedinejad'ın Kendisiyle Sorunu Var"

Ahmedinejad'ın Kendisiyle Sorunu Var"

1 saat önce

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

Ahmedinejad'ın Kendisiyle Sorunu Var
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü.

İnternet üzerinden yayın yapan "Aparat" kanalına konuşan Laricani, Ahmedinejad'la siyasi çekişmelerinin kimden kaynaklandığı sorusuna karşılık, "Kendisinden başladı. Çünkü onun kendisiyle sorunu var." ifadelerini kullandı.

İnsanın kendisini bilip bilmemesinin bu gibi durumlarda ortaya çıktığını dile getiren Laricani, "Diğerleriyle olan sorunları da bundan kaynaklanıyor. Allah'tan korkmayan bir kişiye kimse engel olamaz." dedi.

Ahmedinejad'ın, başında olduğu hükümete ülke lideri Ali Hamaney'in destek vermediği iddialarına ilişkin Laricani, "Rehber'in (Hamaney) en çok desteklediği hükümet Ahmedinejad hükümeti olmuştur. Ahmedinejad'ın sözleri nankörlüktür." diye konuştu.

Muhafazakar siyasetçi eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad geçen aylarda Meclis Başkanı Ali Laricani ile kardeşi Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yi sert bir şekilde eleştirmiş ve ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan sorumlu tuttuğu "Laricani kardeşlerin" görevden alınmasını istemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Ali Laricani, İran, Ahmedinejad, Güncel
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