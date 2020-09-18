Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un gidişinden sonra 2-3 oyuncu alabiliriz

Başkan Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un kendilerine 375 bin Euro'ya kiralık geldiğini, 1 yıl sonra ise 11-12 milyon Euro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak gideceğini söyledi. Ağaoğlu, "Alexander Sörloth'un gidişinden sonra 2-3 takviye oyuncu alabiliriz. Alexander Sörloth'la alakalı yapılan birtakım eleştiriler var, bonservisi zamanında alınsaydı diye. Sörloth'un anlaşması şu şekilde oldu; 2020-2021 sezonunda oyuncu maçların yüzde 50'sinden fazlasını oynarsa 6 milyon Euro karşılığında Trabzonspor opsiyonu kullanırsa transferi gerçekleşebilir. Oynamadığımız bir sezonla ve hakkımız olmayan bir bonservisi alma şansımız yok. Bizim bir de limit problemimiz var. Gelmiş olduğumuz noktada 15 gündür devam eden görüşmelerde Crystal Palace, Trabzonspor ve Leipzig üç kulüp görüşüyor. Eğer olabilecekse de Türk futbol tarihinde pek eşi benzeri olmayan bir anlaşma içerisinde oyuncu Leipzig Kulübü'ne transfer olacak. Bir de şu unutulmasın; Alexander Sörloth geldiği zaman yapılan bütün eleştiriler bugün gibi bizim de hafızamızda. Aynı zamanda oyuncunun da hafızasında. Giderken de farklı eleştirilerde bulunmak pek doğru değil. Netice olarak Trabzonspor Kulübü'ne 375 bin Euro'ya kiralık gelmiş, 1 yıl sonra 11-12 milyon gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki tranferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Türk futbol tarihinde böyle bir uygulamayla saılan ilk futbolcu olacak? diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:42 - Kaynak: DHA
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