Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yıl mesajında, "Şanlı Trabzonsporumuz, yeni yılda hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2021'in tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerken, yeni yılın, Bordo Mavi'ye gönül vermiş taraftarlara özlemlerini gidermek için bir başlangıç olmasını temenni etti. Başkan Ağaoğlu, bir yılı daha bitirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: