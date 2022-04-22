Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: "Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?" - Son Dakika
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Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: "Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?"

22.04.2022 16:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıtı eleştirdi. Akın, Dönmez'e, 2021 nisan ayında elektriği kesilen abone sayısı 248 bin 515. Bugün ise bu rakamın 278 bine çıktığını siz söylediniz. 30 bin artmış. Yani sadece nisan ayında elektriği kesik abone sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artmış durumda” diye seslendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtı eleştirdi. Akın, Dönmez'e, "2021 nisan ayında elektriği kesilen abone sayısı 248 bin 515. Bugün ise bu rakamın 278 bine çıktığını siz söylediniz. 30 bin artmış. Yani sadece nisan ayında elektriği kesik abone sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artmış durumda" diye seslendi.

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2021 yılında her ay CİMER üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na elektriği kesilen abone sayısı konusunda düzenli olarak soru sorduğunu bunun üzerine gelen yanıtların ortada olduğunu dile getirdi.

CHP'li Akın, buna göre 2021 yılında bütün abone gruplarında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriğinin kesildiğini, 2022 yılına ilişkin verilerinin ise henüz açıklanmadığını belirtti. Akın, Bakan Dönmez'e, "Ancak bugün attığınız tweet sizi ele verdi. Tüm abone gruplarında bugün itibarıyla 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söylediniz. Yani nisan 2022 döneminin verilerini paylaştınız. Peki geçen yıl aynı dönemde, nisan 2021'deki veriler ne diyor gelin bakalım. 2021 nisan ayında elektriği kesilen abone sayısı 248 bin 515. Bugün ise bu rakamın 278 bine çıktığını siz söylediniz. 30 bin artmış. Yani sadece nisan ayında elektriği kesik abone sayısı geçen yıla göre yüzde 12 artmış durumda" diye seslendi.

İktidara, her ay kaç abonenin elektriğinin kesildiğini açıklama çağrısı yapan Balıkesir Milletvekili Akın, "Bu verileri açıklayın kamuoyu görsün neyin çarpıtma olup olmadığını, yoksulluğun ne boyutta olduğunu görsün" dedi.

CHP'li Akın, "Rakamlar yalan söylemez. Gerçekler ortada. Sayın Genel Başkanımızın haklı direnişi cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının ardından ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses oluyor. O yüzden gereğini yapın zamları derhal geri çekin" diye konuştu.

Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?
Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?
Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?
Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Enerji, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: 'Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Akın'dan Enerji Bakanı Dönmez'e: "Verdiğiniz Yanıtlar Algı, Manipülasyon ve Çarpıtma Mı?" - Son Dakika
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