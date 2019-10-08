Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi
Son Dakika Dünya Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi

30 dakika önce

stanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi, System.String[]

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.


Gazeteciler hakkında verilen 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:36 
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