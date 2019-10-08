Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talebi reddedildi
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stanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliye taleplerini reddetti.
Gazeteciler hakkında verilen 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:36
Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi Oyuncu Deniz Çakır hakim karşısında Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu