Ahmet Çalık İçin Gazze'de Yardım
Son Dakika Logo
Güncel

Ahmet Çalık İçin Gazze'de Yardım

Ahmet Çalık İçin Gazze\'de Yardım
05.01.2026 13:16
İHH, Ahmet Çalık anısına Gazze'de 2 bin kişiye yemek ve 350 aileye gıda dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık hayrına, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, gıda kumanyası ve temiz içme suyu dağıtıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak 2022'de Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına sevenleri tarafından hayır yapıldı.

Bu kapsamda, İHH Ankara Şubesi aracılığıyla Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen yardım organizasyonunda Çalık'ın hayrına 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtıldı, 1250 kişiye temiz içme suyu ulaştırıldı.

Ayrıca, bölgede zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 350 aileye gıda kumanyası teslim edildi.

Uzun süredir soykırım ve insani krizle mücadele eden Gazze'de gerçekleştirilen yardım organizasyonu, merhum futbolcunun hatırasını yaşatmanın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Kaynak: AA

