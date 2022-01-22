Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım" - Son Dakika

Ufuk Demir:

Ahmet Hakan senin ne olduğun belli değil rüzgar gülü gibisin nerden eserse o tarafa dönüyorsun zaten bu millet artık seni sevmiyor yaptığın pisliklerden dolayı bence kendini daha fazla rezil etme ya bu işi bırak yada insan gibi haber yap yeter artık sıkmaya başladın