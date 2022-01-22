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Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım" - Son Dakika

Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"

22.01.2022 09:20
Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"

Cübbeli Ahmet Hoca'nın geçmiş yıllarda Hz. Havva'nın Hz. Adam'e 'hıyanet' ettiğini söylediği vaazı tekrar gündemde. Ahmet Hakan o video üzerinden Milli Beka Haraketi üyelerini Cübbeli Ahmet Hoca'nın evinin önünde eylem yapmaya çağırdı...

Cahil Adem ile Havva' sözleri nedeniyle Sezen Aksu ve ona destek veren Ali Babacan'a tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hz. Havva videosu olay oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Hz. Havva'ya 'hıyanet'le suçladığı görülen videoyla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan dikkat çeken bir yazı geldi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından o bölüm:

"Hz. Adem'e cahil dedi diyerek Sezen Aksu'ya en büyük muhalefeti Cübbeli yapmıştı.

Fakat şu işe bakın ki...

Cübbeli'nin bir vaazında...

"Hz. Havva'nın Hz. Adem'i aldattığını" söylediği ortaya çıktı.

Ey Milli Beka Hareketi!

Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım."

YORUMLAR (7)
  • Esra Demir : Bu arada cübbeli derken hangi cübbeli yazalım lütfen birsürü cübbeli var Şükürler olsun Yaradan a. Aldığınız ilme saygı duyun en kutsal varlık insandır. Hayvanlara ve diğer canlılara merhamet gerekir çünkü insan akıl sahibidir. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Esra Demir : Müslümanın derdi cehennemin çokluğu yazık anlamayan gafillere ölümlü dünya için kulak tıkayanlara kimilerini makamları kurtaracak güya o makamların asıl sahibinden anlamayanlar anlamak için uğraşmayanlardır dili olan konuşur arkadaş yalnııız fikir hürriyetinde saygısızlığa ulaştırmadan evet Hakan beyin seçimi araştırmak ve yazmak saygısızlığı yok yiğidi öldür hakkını ver demişler neyi anlayıp anlamamak istediği onun meselesi objektif bakabilenlere Allah hidayeti tattırsın diyoruz. Amin Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ufuk Demir: Ahmet Hakan senin ne olduğun belli değil rüzgar gülü gibisin nerden eserse o tarafa dönüyorsun zaten bu millet artık seni sevmiyor yaptığın pisliklerden dolayı bence kendini daha fazla rezil etme ya bu işi bırak yada insan gibi haber yap yeter artık sıkmaya başladın Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Ahmet Hakan Coşkun, Cübbeli Ahmet Hoca, Sezen Aksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: 'Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım" - Son Dakika
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