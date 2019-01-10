Son Dakika Haberleri: Ahmet Kaya'nın Hayatı "Hep Sonradan" Oyunuyla Sahneye Taşındı

Ahmet Kaya'nın Hayatı "Hep Sonradan" Oyunuyla Sahneye Taşındı

1 saat önce

Ahmet Kaya'nın eserlerinin ve yaşamından kesitlerin yer aldığı müzikli tiyatro oyunu "Hep Sonradan"ın ilk gösterimi yapıldı.

Ahmet Kaya'nın eserlerinin ve yaşamından kesitlerin yer aldığı müzikli tiyatro oyunu "Hep Sonradan"ın ilk gösterimi yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Ahmet Kaya, Güncel
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