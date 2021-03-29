Ahmet Kekeç Kütüphanesi TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla açıldı - Son Dakika

TBBM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Eyüpsultan'da Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi, Kütüphane Haftası kapsamında Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin açılışına ev sahipliği yaptı. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Ahmet Kekeç'in ailesi katıldı.

"Ben cenneti hep bir çeşit kütüphane olarak düşlemişimdir"

Kütüphanenin açılışında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Açılışını yapmak üzere toplanmış bulunduğumuz bir Kütüphanenin heyecanı içerisindeyiz. Kütüphane haftasındayız. Eyüpsultan'da yeni bir kütüphane açmanın heyecanını yaşamıyoruz. Ayrıca kütüphaneye ismini veren Ahmet Kekeç gibi bir edebiyatçı ve gazeteci arkadaşımıza da vefa borcumuzu için burada bir arada bulunuyoruz. Kitap kafe, 10 bin kitaplık kütüphane, araştırma merkezi, ders çalışma odaları ve toplantı salonları gibi ünitelerle 120 kişiye hizmet verecek Ahmet Kekeç Kütüphanesi'nin gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir kütüphaneye adının veriliyor olması bizim için manidar"

Korona virüs nedeniyle 14 Kasım 2020 tarihinde vefat eden babası Ahmet Kekeç'in adının yaşatılmasıyla ilgili duygularını dile getiren Mehmet Hakan Kekeç, "Babamın mezarı Eyüpsultan'da. Kütüphanenin böyle bir yerde olması çok değer verdiğimiz bir tevafuk. Babam evet gazeteciydi fakat kendini önce edebiyatcı olarak görür ve çok okurdu. Bana da çok büyük bir kütüphaneyi miras bıraktı. Bir kütüphaneye adının veriliyor olması bizim için manidar" şeklinde konuştu.

"Eyüpsultan'ın dört bölgesinde de ayrı ayrı kütüphane olacak"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise konuşmasında, "Kütüphane Haftası'nın başlangıcında, kütüphane açılışıyla başlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. İçinde 10 bin kitap olacak ve 120 genç kendilerine ayrılan yerde ders yapabilecek. Eyüpsultan'ın dört bölgesinde de ayrı ayrı kütüphane olacak" dedi.

Eyüpultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e kütüphanenin açılışına vesile oldukları için teşekkür eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ahmet Kekeç Bey, hakkı ve hakikati söylemeyi seven birisi olduğu için biz de onu çok sevdik" diye konuştu.

Ahmet Kekeç Kütüphanesi, 120 kişilik oturma ve 10 bin kitaplık bir kapasiteye sahip. Kütüphanede, araştırma merkezi, ders çalışma alanları, okuma ve toplantı salonları dışında kitap kafe bölümü de bulunuyor.

Etkinlik, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a plaket ve hediye taktim etmesinin ardından kurdele kesimiyle son buldu. - İSTANBUL