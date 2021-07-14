Sıla'nın avukatı Epözdemir: Geç kalınmış olsa da bir kez daha adaletin tecelli etmiş olması önemli - Son Dakika

ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a yeniden aynı ceza verildi. Mahkeme, sanık Ahmet Kural'ı "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, cezaları erteledi.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, "Sanığın hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarını işlediğinden bahisle her üç suçtan mahkumiyetine karar verildi. Sıla Gençoğlu'nun maruz kaldığı fiziksel, sözel ve psikolojik şiddet bir kez daha mahkemece hüküm altına alındı. Türkiyenin en temel kanayan yarası olan kadına karşı şiddet bakımından emsal mahiyette bir karar olmasını temenni ediyorum. Geç kalınmış olsa da bir kez daha adaletin tecelli etmiş olması önemli" dedi.