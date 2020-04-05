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Ahmet Nur Çebi'den Seba paylaşımı
17 dakika önce
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Beşiktaş
Başkanı Ahmet Nur Çebi
, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba
'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- Duruşunu
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:57 Kaynak: DHA
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