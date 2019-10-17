Son Dakika Haberleri: Ahmet Nur Çebi: "Her şey Beşiktaş için"
Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Her şey Beşiktaş için'

Ahmet Nur Çebi: "Her şey Beşiktaş için"

1 saat önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan kuruluna teslim etti.

Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini Divan kuruluna teslim etti.


Seçimin Beşiktaş için hayırlı olmasını ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Bu aralar zaten yeteri kadar beyanat veriyoruz. Çok da eklenecek bir şey kalmadı. Kamuoyuna bu işe talip olduğumuzu ve bu işi Beşiktaş için yapmak istediğimizi, listemizi vererek beyan etmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Her şey Beşiktaş için olsun. Bütün rakiplerimize başarılar diliyoruz. Zor günde yola çıkan herkesi tebrik diyorum" şeklinde konuştu.


"BİZE BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ"


Seçim döneminde kendisiyle başka bir adayla birleşme konusunda talep gelip, gelmediği sorulan Çebi, "Birleşmeyle ilgili biz tabii ki kendi içimizde bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bize böyle bir talep gelmedi. Fikir olarak ortaya geldi ancak talep olmadı. Beşiktaş için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Ahmet Nur Çebi'nin divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:


Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Adnan Dalgakıran


Emre Kocadağ


Fatih Hakan Avşar


Mesut Urgancılar


Kemal Erdoğan


Enis Ulusoy


Erdal Torunoğulları


Berkan Gocay


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ


Umut Şenol


Bilgehan Sürmen


Hakan Daltaban


Fırat Fidan


Ali Efe Bezci


Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:22 
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