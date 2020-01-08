Ahmet Özhan Bursa'da sahne aldı - Son Dakika

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan Bursa'da konser verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde "Sanata Adanmış Bir Ömür Erdinç Çelikkol" başlığıyla gerçekleştirilen konseri Şef Meriç Ersal yönetti.

Konserin ikinci yarısında sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Özhan sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Özkan'ın daveti ile sahneye çıkan Erdinç Çelikkol ile birlikte sergilemiş olduğu performans Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.