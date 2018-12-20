Ahmet Sami Kutlu'dan Rektör Gören'e Ziyaret
3 saat önce
AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kütahya
Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu
ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede AK Parti Kütahya İl Başkan yardımcıları Nurettin Kaplan
ve Mehmet Savurgan ile AK Parti Kütahya Merkez
İlçe Başkanı Muhterem Kılınç da hazır bulundu.
Sohbet şeklinde görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Sami
Kutlu'ya ve AK Parti heyetine teşekkür etti.(EFE
) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:33 Kaynak: İHA
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