Son Dakika Haberleri: Ahmet Sami Kutlu'dan Rektör Gören'e Ziyaret

Ahmet Sami Kutlu'dan Rektör Gören'e Ziyaret

3 saat önce

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ahmet Sami Kutlu'dan Rektör Gören'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu ve beraberindeki heyet, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede AK Parti Kütahya İl Başkan yardımcıları Nurettin Kaplan ve Mehmet Savurgan ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılınç da hazır bulundu.

Sohbet şeklinde görüşmenin sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Sami Kutlu'ya ve AK Parti heyetine teşekkür etti.(EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:33 Kaynak: İHA

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