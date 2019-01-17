Ahmet Taşyürek: "Fenerbahçe'ye Karşı Aldığımız Galibiyet Mutluluk Verici"
1 saat önce
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin kırmızı kart görmesiyle kendileri açısından maçın daha rahat olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe gibi bir takıma karşı aldığımız galibiyet mutluluk verici" dedi.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek
, ikinci yarıda Fenerbahçe
'nin kırmızı kart görmesiyle kendileri açısından maçın daha rahat olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe gibi bir takıma karşı aldığımız galibiyet mutluluk verici" dedi.
Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "30 ile 45. dakikalarda rakibin üstünlüğü oldu. İkinci yarı kırmızı kart olunca bizim için daha rahat oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı aldığımız galibiyet mutluluk verici. Bu işin ikinci etabı da var. 48 saat sonra maçımız var Altay
ile lig maçımız var. Biz burada bunu unutup oraya bakıyoruz. Takımı bu maça motive ile ilgili bir şey yapmama gerek kalmadı. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Tarihinizde ilk defa oynuyorsunuz, herkes hazır. Benim sıkıntım lig maçıyla ilgili. Pazartesi oynamamız gereken maç. Burası da bizim sahamız değil" diye konuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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