Ahmet usta, gençlere ahşap oymacılığını öğretecek - Son Dakika

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kaymakamlık tarafından hazırlanan projeyle unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığı, gelecek nesillere aktarılacak. 40 yıldır ahşap oyma işiyle uğraşan Ahmet Sağtaş (76), mesleği gençlere öğretecek.

İmranlı Kaymakamlığı'nca 'Emeğin işin olsun' projesi hazırlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından onaylanan proje kapsamında ahşap ürünler, sanata dönüştürülecek. Ahşap oymacılığıyla üretilecek, kahvaltı için kullanılan bambu ürünler, kaymakamlık tarafından satışa sunulacak. Elde edilen gelir ile hem kursiyerler günlük yevmiye kazanmış olacak hem de aylık sigortaları yatırılacak. Proje kapsamında hem unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığı gelecek nesillere aktarılmış olacak hem de ilçedeki gençlere iş imkanı sağlanacak. İlçede 40 yıldır ahşap oymacılığı işiyle uğraşan Ahmet Sağtaş, dedesinden öğrendiği mesleği gelecek kursiyerlere öğretecek. Proje kapsamında ilk etapta 10 kursiyere iş imkanı sağlanacak.

'MESLEK BİLGİLERİMİ KURSİYERLERİME AKTARACAĞIM'Dede mesleği ahşap oymacılığını ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Ahmet Sağtaş, "Elimdeki imkanlar ile yayık kürek çeşitleri, fırın küreği, süs yayığı, bahçe salıncağı, yayık koltuk, sedir çeşitleri yapıyorum. Proje valiliğe sunulmuş. Yüz yüze eğitim başlarsa ben de kursiyerlerimle beraber elimizden geldiği kadar geometrik şekilleri, meslek matematiğini gençlere öğreteceğim" dedi.

Proje sorulusu olan kaymakamlık görevlisi Fatih Yüce ise "Ahmet amcamız ilçemizde zanaatını konuşturuyor. Ahşaba hayat veriyor. Ahmet amcamız başka vesileler için kaymakamlığımıza gelmişti. Biz de kendisiyle oturup sohbet ettik. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini icra ettiğini öğrendik. Bunu da nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. İlçemizde işsizlik oran biraz fazla. Ahmet amcamızın unutulmaya yüz tutmuş bu zanaatını da gelecek miraslara aktarmak istedik. 'Emeğin işin olsun' adında bir proje düşündük. Ustamız kahvaltılık bambu ürünlerini kursiyerlerimizle birlikte üretecek. Biz kursiyerlerimizin günlük ücretini, aylık sigortasını yatıracağız. Bu ürünleri ürettikten sonra pazarlayacağız" diye konuştu.