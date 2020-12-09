Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti

09.12.2020 19:37
Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti, System.String[]

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında Durmuş Kıyır (82) hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında Durmuş Kıyır (82) hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde Durmuş Kıyır'a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yalnız yaşayan Durmuş Kıyır yangında hayatını kaybetti. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yeşilöz, Yangın, Devrek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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