Ahşap ve çelik, usta çiftin elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Ahşap ve çelik, usta çiftin elinde sanat eserine dönüşüyor

26.01.2021 11:09
Ahşap ve çelik, usta çiftin elinde sanat eserine dönüşüyor, System.String[]

Düzce'de yaşayan Mehmet ve Birgül Şeker çifti, birlikte çalıştıkları dükkanda yaptıkları bıçaklarla ahşap ve çeliği sanat eserine dönüştürüyor.

Düzce'de yaşayan Mehmet ve Birgül Şeker çifti, birlikte çalıştıkları dükkanda yaptıkları bıçaklarla ahşap ve çeliği sanat eserine dönüştürüyor.

Çocuk yaşlarda ahşap oymacılığı ve bıçak yapımına merak salan 42 yaşındaki Mehmet Şeker, bu alanda çalışmaya yöneldi.

Zamanla ahşabı ve çeliği buluşturarak Osmanlı motifleri ve hayvan figürleriyle süslediği bıçaklar üreten Şeker, bu işi yapan sayılı ustalardan biri haline geldi.

Birgül Şeker de siparişleri yetiştirmekte zorlandığını gördüğü eşine yardımcı olmak için gelmeye başladığı dükkanda zamanla işi öğrendi.

Eşiyle birlikte kızgın çeliği döverek bıçak haline getiren, motifler yaparak sanatını konuşturan Birgül Şeker, kocasının sağ kolu oldu.

Şeker çiftinin yoğun emek vererek titizlikle işledikleri bıçaklar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Çiftin elinden çıkan sanat eseri niteliğindeki bıçaklar, koleksiyonerlerin de ilgisiyle karşılaşıyor.

"Bu sanatta nadir ustalardanız"

Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda merak saldığı ahşap oymacılığı ve bıçak yapımının mesleği haline geldiğini söyledi.

Eşinin 3 yıldır kendisine yardımcı olduğunu aktaran Şeker, "Eşim ilk zamanlarda yanıma gelip dükkanla ilgileniyordu. Daha sonra kendisi de bu sanata merak sardı. Benden gördüğü kadar yaparken şu anda deri kılıf, çelik dövme ve birçok işi yapıyor. Beraber demir dövüyoruz, bıçak dövüyoruz ve her işimde yanımda." diye konuştu.

Kadınların her türlü zorluğa göğüs gerebildiğine işaret eden Şeker, "Eşim azmiyle bir yerlere geldi. Eli ve sanatı çok düzgün. Göz simetrisi çok düzgün ve her işin altından kalkabiliyor. Bir işi 1-2 kez gösteriyorum, üçüncüde kendisi yapmaya başlıyor. Sürekli beraberiz ve bundan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Şeker, mesleklerinin artık çok fazla kişi tarafından yapılmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Seri üretimden ziyade tek tek isteğe göre bıçak yapıyoruz. Biz kimsenin bulamayacağı bir sanatla uğraşıyoruz. Bunu sadece bıçak olarak değerlendirmeyelim. Bıçakların üzerine veya saplarına istenilen hayvan figürü, çelik kısmına işleme gravür yapıyoruz. Çok özel işler yapıyoruz ve bu sanatta nadir ustalardanız. Birçok devlet büyüğümüze de buradan bıçak yapıldı."

"Görenler ilk etapta şaşırıyor"

Birgül Şeker de 3 yıldır eşiyle çalıştığını, öncelikle basit işlerde yardımcı olmaya başladığını, daha sonra işi öğrenerek eşinin yükünü hafiflettiğini söyledi.

Kadın elinin sanata yatkın olduğuna işaret eden Şeker, "Hem ev işleri hem de dükkanda çalışmak aslında zor oluyor ama kendi mücadelemizi kendimiz veriyoruz. Görenler ilk etapta şaşırıyor fakat gelip gördüklerinde 'Yapabiliyormuş.' diyor." ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte çalışmanın güzel bir duygu olduğuna değinen Şeker, "Eşimle burada olmaktan çok mutluyum. İşe çok alıştım ve birçok el işçiliğini yapıyorum. Eşime yardımcı olabilmek çok güzel bir duygu. Birlikte çalışıyoruz, birlikte kazanıyoruz ve birlikte harcıyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Şeker, Türkiye, Osmanlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahşap ve çelik, usta çiftin elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika


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