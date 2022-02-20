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"Ahududu" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi - Son Dakika

"Ahududu" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi

20.02.2022 11:45
"Ahududu" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde, "Ahududu" adlı oyun sahnelendi.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde, "Ahududu" adlı oyun sahnelendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatro sanatçısı Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban'ın başrolünü üstlendiği oyun Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde izleyici ile buluştu.

Joseph Kesselring'in "Arsenic and Old Lace" adlı eserinden uyarlanan oyun tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Oyun sonunda Belediye Başkanı Mehmet Savran, oyunculara yöresel el sanatı ürünlerinden seramik tabak hediye etti.

Oyuncu Nedim Saban, Anadolu'da bu tür etkinliklerin belediyelerce desteklenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek sanata verdiği destekten dolayı Savran'a teşekkür etti.

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Nedim Saban, Nevşehir, oyunlar, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ahududu' tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ahududu" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi - Son Dakika
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