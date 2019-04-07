Son Dakika Haberleri: Aiç Üniversitesinde İlk "Dijital Okur-Yazarlık" Dersi Sınavı Yapıldı

Aiç Üniversitesinde İlk "Dijital Okur-Yazarlık" Dersi Sınavı Yapıldı

1 saat önce

18 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımlarıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı" ve "Pilot Üniversiteler İmza Töreni" ile...

Aiç Üniversitesinde İlk
18 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımlarıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı" ve "Pilot Üniversiteler İmza Töreni" ile birlikte hayata geçen proje kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören üç bine yakın birinci sınıf öğrencisi için Dijital Okur-Yazarlık dersi vize sınavı yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin de aralarında bulunduğu sekiz pilot üniversitede 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibariyle müfredata giren ve öğrencilerin uzaktan eğitim modeli ile aldıkları derslerin sonunda ilk kez yapılan Dijital Okur-Yazarlık dersi sınavına ilçelerdeki okullarla birlikte tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki birinci sınıf öğrencileri girdi.

Dijital Okuryazarlık vize sınavı ile ilgili açıklama yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dijital Dönüşümün, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulmasının ardından, teknolojinin sunduğu yeni imkanları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan Yeni YÖK'ün Dijital Dönüşüm Projesi ile farklı bir boyuta ulaştığını söyleyerek, "8 pilot üniversite Rektörümüzle çok uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz bu projede bahar dönemi itibariyle Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin sunduğu Dijital Okur-Yazarlık zorunlu ders olarak verilmeye başlandı ve ilk vize sınavları başarıyla tamamlandı." dedi.

Güz döneminde tüm öğretim elemanlarına "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme" eğitiminin verildiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Karabulut, Dijital Dönüşüm sürecinin teknolojiyi daha verimli kullanma noktasında Yükseköğretimimize büyük katkılar sağlayacağına ve yeni fırsatlar sunacağına inandığını sözlerine ekledi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:09 Kaynak: İHA

Yekta Saraç, Pilot, Ağrı, Dönüşüm, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuk Annesi, Komşusundan Borç Aldığı Altınla Muhtar Oldu Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:38:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aiç Üniversitesinde İlk "Dijital Okur-Yazarlık" Dersi Sınavı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]