AİÇÜ gastronomi öğrencileri Türkiye birincisi oldu
AİÇÜ gastronomi öğrencileri Türkiye birincisi oldu

12.05.2026 10:23
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, Sivas’ta düzenlenen “Anadolu’nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması”nda büyük başarı elde etti. AİÇÜ Gastronomi ekibi takım kategorisinde Türkiye birincisi olurken, bireysel tatlı kategorisinde de üçüncülük kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen “Anadolu’nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması”nda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Gastronomi alanında yeteneklerini sergileyen öğrenciler, hazırladıkları yöresel lezzetlerle jüri üyelerinden tam not alarak Türkiye dereceleriyle üniversitelerine büyük gurur yaşattı.

YÖRESEL LEZZETLERLE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ GELDİ

Yarışmada AİÇÜ öğrencileri Zilan Atiş ve Kübra Çavuşoğlu, danışman akademisyen Beyza Nur İlhan Akyel’in katkılarıyla ekip kategorisinde birincilik elde etti. Öğrenciler, “Çiriş Yatağında Ceviz Dolgulu Abdigör Köfte” ile “Elmalı Kaymak Yatağında Erzurum Pekmezli Baklava” sunumlarıyla jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Anadolu mutfağının özgün tatlarını modern sunum teknikleriyle birleştiren ekip, hem lezzet hem de görsellik açısından yarışmanın en dikkat çeken performanslarından birini sergiledi. Üniversite yönetimi ve akademisyenler, elde edilen başarının gastronomi alanındaki eğitim kalitesinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLER PROFESYONEL AŞÇILIK EĞİTİMİ KAZANDI

Yarışmada bireysel tatlı kategorisinde yarışan Canan Ergül ise hazırladığı “Gülüt Keki” ile üçüncülük elde ederek AİÇÜ’ye bir başarı daha kazandırdı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler büyük alkış alırken, gastronomi alanındaki yetenekleri takdir topladı.

Türkiye birincisi olan öğrencilerin ayrıca Usla Akademi’den 3 aylık profesyonel aşçılık eğitimi almaya hak kazandığı açıklandı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, danışman akademisyen Beyza Nur İlhan Akyel ile yarışmada derece elde eden öğrenciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Haber: Servet Arslan

