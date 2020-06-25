AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Üniversite ile Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen afiliasyon protokolü sonrası Devlet Hastanesini ziyaret ederek yetkililerle bir değerlendirme toplantısı yaptı.



AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya ve Tıp Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Güray Okyar'ında hazır bulunduğu toplantıya, Sağlık İl Müdür V. Dr. Feyzullah Özcan, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Coşkun Daharlı, Sağlık İl Müdür Yardımcıları ve Başhekim yardımcıları katıldı.



İstişare mahiyetinde yapılan toplantıda afiliasyon protokolü çerçevesinde üniversite hastanesi statüsüne yükselerek kentin sağlık alanında önemli bir aşamaya ulaşmasına imkan sağlayacak Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bundan sonraki işleyişi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - AĞRI