AIK taraftarlarının AVM protestosu sosyal medyaya damga vurdu! İşte o anlar - Son Dakika

AIK taraftarlarının AVM protestosu sosyal medyaya damga vurdu! İşte o anlar

03.05.2021 16:47

İsveç Ligi ekiplerinden AIK'nin taraftarları pandemi nedeniyle tribünlere yalnızca 8 kişi alınıp, alışveriş merkezlerinin açık olmasını sıra dışı bir yöntemle protesto etti. AVM'yi tribünlere çeviren taraftarların görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir tribünlerin boş kalması taraftarları isyan ettirdi. İsveç Ligi'nde mücadele eden AIK kulübü taraftarları eşine az rastlanır bir protestoya imza attı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Stadyumlar kapalıyken alışveriş merkezlerinin açık olmasını bir alışveriş merkezinde protesto eden taraftarlar bayrak ve pankartlarla şov yaptı. "Ulusal spor 8 kişiden fazlasını hak ediyor. Tüm saçma kısıtlamaları kaldırın" tezahüratlarıyla isyan eden taraftarların görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

AIK taraftarlarının AVM protestosu sosyal medyaya damga vurdu! İşte o anlar

Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AIK taraftarlarının AVM protestosu sosyal medyaya damga vurdu! İşte o anlar - Son Dakika Spor


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