Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8 milyon 640 bin kişiyi işe yerleştirdik. Sadece 2019 yılında 1 milyon 430 bin kişi işe yerleştirilmiş İŞKUR aracılığıyla."