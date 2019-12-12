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Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8...
3 saat önce
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8 milyon 640 bin kişiyi işe yerleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2002'den 2019 yılı kasım ayı sonuna kadar toplam 8 milyon 640 bin kişiyi işe yerleştirdik. Sadece 2019 yılında 1 milyon 430 bin kişi işe yerleştirilmiş İŞKUR aracılığıyla."
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