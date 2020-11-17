Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Geri ödeme listesindeki ilaç sayımız 8 bin 880'e yükseldi" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Geri ödeme listesindeki ilaç sayımız 8 bin 880'e yükseldi"

17.11.2020 00:58
Son dakika haberi... Bakan Selçuk:

Edinilen son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8 bin 880'e yükseldiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8 bin 880'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Selçuk, sadece son iki yılda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının bin 166 olduğunu belirtti.

2000'li yıllarda geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısının 3 bin 986 olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8 bin 506 ilacımız yurtiçi, 374 ilacımız yurtdışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Ayrıca 737'si yurtiçi, 75'i de yurtdışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9'a yükseldi" dedi.

SGK tarafından 4 bin 833 SUT koduna sahip tıbbi malzemenin de geri ödeme listesinde olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini kaydetti.

Bakan Selçuk geri ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelerin SGK'ya maliyetinin 2020 yılında 5 milyar liraya yükseldiğini vurguladı. - ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Bakan Selçuk: 'Geri ödeme listesindeki ilaç sayımız 8 bin 880'e yükseldi' - Son Dakika Ekonomi


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