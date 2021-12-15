Üye Girişi
Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor - Son Dakika

Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor

15.12.2021 12:57
Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor

Şehzadeler İlçe Müftülüğü personeline 'En iyi Narkotik Polisi: Anne' semineri verildi.

Şehzadeler İlçe Müftülüğü personeline 'En iyi Narkotik Polisi: Anne' semineri verildi. Seminerde ortaya konan veriler dikkat çekerken aile ve kişinin eğitim düzeyi arttıkça uyuşturucu madde kullanım oranının da düştüğüne vurgu yapıldı.

Manisa İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde sunum yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko- Rehber Eğitmenleri Birsen Önder ve Mahmut Tunçman, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukları koruma yöntemlerini ve İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiğini 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgi verdi. Eğitmenler, seminerde uyuşturucu kullanımının henüz başlanmadan önüne geçmenin önemi, anne ve babaların çocukları ile sağlıklı iletişim kurmaları, 'Benim çocuğum yapmaz' algısının yanlış olduğuna vurgu yaptı.

Seminerde 2020 Narkotik Analiz Raporundan dikkat çekici bilgilere de yer verildi; Bağımlıların yüzde 89,8'inin annesinin ev hanımı olduğuna, uyuşturucu kullandığını belirtenlerin yüzde 48'inin annesinin ilkokul mezunu olduğuna, bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin yer aldığına, uyuşturucu kullananların yüzde 85'inin aileleriyle birlikte yaşadığına, uyuşturucu kullananların yüzde 81'inin öncesinde tütün ürünü, yüzde 38'inin ise alkol kullandığına, uyuşturucuya başlayan en riskli yaş gurubunun ise yüzde 71'lik oranla 15-24 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkat çekildi. İlk uyuşturucuyu yüzde 74 oranında arkadaşların temin ettiğine dikkat çekilen bilgilerde, ailelerin çocuklarının uyuşturucu kullandığını ortalama 2 yıl sonra öğrenebildiğine aile ve kişinin eğitim düzeyi arttıkça, uyuşturucu kullanma oranının da düştüğüne değinildi.

Konu hakkında bilgilendirme yapan Manisa İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Dr. Ahmet Erdinçli, " Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın toplumun her kesimine olduğu gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü bağımlılıktan koruma görevi bulunmaktadır. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü'müzden uzmanlarımızı İçişleri Bakanlığı'mızca yürütülen 'En İyi Narkotik Polis: Anne' projesi seminerleri kapsamında Manisa ve 17 ilçemizde görev yapan tüm personelimiz, Kur'an Kursu öğreticilerimiz, yetişkin Kur'an Kursu bayan öğrencilerimiz ve 4-6 yaş Kur'an Kursu velilerimizle buluşturduk." dedi.

Seminerin sonunda Şehzadeler İlçe Müftüsü Ramazan Sancak eğitmenlere hediye takdim ederek bilgilendirme için teşekkür etti. - MANİSA

Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor
Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor
Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor
Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor
Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor
Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor

Şehzadeler, Uyuşturucu, Narkotik, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında         
13:01
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve kişinin eğitimi arttıkça uyuşturucu kullanımı düşüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement