Aile ve Toplum Paneli: Güçlü Aile, Güçlü Toplum

04.02.2026 10:36
Muğla'da düzenlenen panelde, aile yapısının önemi ve toplumsal değerlerin korunması ele alındı.

Muğla Aile Platformu tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında İnsan, Aile ve Toplum" panelinde güçlü bir toplumun inşasında aile yapısının korunmasının stratejik önemi üzerinde duruldu.

Muğla'da sivil toplum ve bürokrasiyi bir araya getiren panel, alanında uzman akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleştirildi. İnsan, aile ve toplum üçgenindeki değişimlerin ve modern çağın getirdiği yeni dinamiklerin ele alındığı oturumlarda, toplumsal yapının temel taşı olan aile kurumu masaya yatırıldı.

Panelin odak noktasını, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" hedefi oluşturdu. Katılımcılar, değişen dünya düzeninde değerlerin korunması ve nesiller arası bağın güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendirdi.

Programa katılan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitimin ailede başladığına dikkat çekerek toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında bu tür platformların ve akademik buluşmaların önemini vurguladı.

Panel sonunda, Muğla Aile Platformu yetkilileri katılımcılara ve konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür ederek, toplumsal farkındalık çalışmalarının devam edeceği mesajını verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Muğla, Yerel, Son Dakika

