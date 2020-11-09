Ailelere kılavuz: Geleceğe Dokunan Anneler kitabı çıktı - Son Dakika

Ailelere kılavuz: Geleceğe Dokunan Anneler kitabı çıktı

09.11.2020 14:20
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Aile içindeki duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek amacı ile hayata geçirilen 'Geleceğe Dokunan Anneler' projesinin ilk kitabı raflardaki yerini aldı.

Aile içindeki duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek amacı ile hayata geçirilen 'Geleceğe Dokunan Anneler' projesinin ilk kitabı raflardaki yerini aldı. Proje ile çocukların anne eliyle yaşadığı ihmale dikkat çekilerek gelecek nesillerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projemiz Hayat Derneği tarafından 2018 yılında başlatılan 'Geleceğe Dokunan Anneler Projesi'nin ilk kitabı çıktı. Aile içinde çocuğun yaşadığı duygusal ihmale dikkat çekilen kitapla, duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek ve gelecek nesillerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

'Mükemmel' olmak isteyen anne-babalara her şeye farklı bir açıdan bakmalarını öğütleyen kitabın lansmanı Limak'ta düzenlenen toplantıyla gerçekleşti. Toplantıya, Geleceğe Dokunan Anneler projesi kurucusu Aslı Özdemir ve Olay Tuğba Deniz, kitapta yazıları olan uzmanlar ile projenin destekçileri katıldı.

VAKA ANALİZLERİ VE AİLELERİN HATALARI YER ALIYOR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Geleceğe Dokunan Anneler projesi kurucusu Aslı Özdemir, dünyada her 100 çocuktan 18'in duygusal ihmalle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak sağlıklı bir aile ve toplum yapısı oluşturmanın, mutlu geçirilmiş bir çocukluk dönemiyle mümkün olabileceğini söyledi. Kitapta, çocukla doğum anından itibaren başlayan iletişim sürecinin yer aldığını belirten Özdemir, vaka analizleriyle ebeveynlerin nerede hata yaptığına dikkat çektiklerini anlattı.

"KİTAP KILAVUZ NİTELİĞİNDE"

İnsanlarla bir araya gelerek seminerlerde verdikleri eğitimlere yönelik bilgi veren Özdemir, "Geleceğe Dokunan Anneler, çocuklukta duygusal ihmali tanıma, fark etmek ve bu konuda önlem alma üzerine bir takip. 2018 yılından beri sahadayız özellikle annelere bu konuda eğitimler veriyoruz. 2 yılda bin aileye ulaştık, eğitimlerde ihmali, sonuçları ve önlemleri anlatıyoruz. Aslında kitap kılavuz niteliğindedir. Kitabın 8 ayrı başlığı var, tanımlamadan, vaka örneklerinden, ihmalin somutlaştırılmış halini anlattık. İleride projeyi yurt dışına taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

PROF. DR. TUĞRUL: DUYGUSAL İHMAL ÇOCUĞUN EKSİK KALMASIDIR

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ise, "Duygusal ihmal, zamanında yeteri kadar duygusal ihtiyacın karşılanmaması durumudur. İstismar ise yapılmaması gereken şeyin yapılmasıdır. Çocuğun sevgiye, güvene, saygıya, kabul görme, ait olma ve anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Bunların inşası çocuklukta olur ve tüm yaşamı etkiler, domino etkisi yaratır. Duygusal ihmal çocuğun eksik kalmasıdır. Anlaşılmaması, dinlenmemesi, ihtiyacı olduğunda el uzatılmamasıdır. Eğer çocuğu görmezseniz mutlaka kendini göstermenin bir yolunu bulur" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞA 'HAYIR' DEMEMEK DE İHMALDİR"

Prof. Dr. Tuğrul, "Çocuğa 'hayır' dememek de ihmaldir. Çünkü çocuğa hayır derseniz, kendini korumayı, düzenlemeyi öğrenir. Çocuğun yaşına uygun kurallarla tanıştırmazsanız, aşırı özgürlük içinde yolunu kaybeder. Mutsuz ve başarısız olur. Çocuğun istekleri ve ihtiyaçları farklıdır. Çocuğun her istediği, ihtiyacı değildir, her istediğini yaparsanız tatminsizlik duygusu oluşturur. O zaman çocuklar varlık içinde yokluk çeker" dedi.

0-6 YAŞ KRİTİK

Çocukların soru sorarken öğrendiğini vurgulayan Prof. Dr. Tuğrul, "0-6 yaş yaşamın tüm süreçlerinin inşa edildiği bir dönemdir. 0-3 yaş aralığında aileler çocukları ciddiye almıyor, çocuğu her yaşta doğduğu andan itibaren ciddiye almak gerekiyor. Çocuklarla sohbet etmek, konuşmak, oynamak lazım. Onları dinlemek, ilgi alanlarıyla ilgilenmek şart. Çocukların önüne dünyayı sermeyin, dünyayı keşfedecekleri meraklarını öldürmemek, yaratıcı sorularını destekleyecek, demokratik bir ortam sunun" ifadelerini kullandı.


Ailelere kılavuz: Geleceğe Dokunan Anneler kitabı çıktı
Ailelere kılavuz: Geleceğe Dokunan Anneler kitabı çıktı

Limak Holding, Çocukluk, Kitap, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailelere kılavuz: Geleceğe Dokunan Anneler kitabı çıktı - Son Dakika


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