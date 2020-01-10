Ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı

14 dakika önce

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ailelerin silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyyazı beldesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i AFSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine, 2'si ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Aynı aileden Hülya A., Yaşar A. ve Hüseyin A.'nın yaralandığı kavga sonrası jandarma ekipleri beldede geniş güvenlik önlemleri aldı. - AFYONKARAHİSAR

Beyyazı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:58 Kaynak: İHA
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