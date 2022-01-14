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"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik - Son Dakika

"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik

14.01.2022 15:28
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı öğrenci yurdundaki baskılara dayanamadığı için hayatına son vermesi ve yayınladığı intihar videosu Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kara'nın ölümüne ilişkin ilk kez konuşan annesi Hatice Kara, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savunarak "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik" dedi.

Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin annesi Hatice Kara ilk kez konuştu. Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

"İNSAF SINIRLARI AŞILARAK, KATİL OLARAK DAHİ İTHAM EDİLDİK"

Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik. Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söylemişti. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedilmişti.

"KENDİME SADECE 3 SAAT AYIRABİLİYORUM"

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullanmıştı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etmişti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi
YORUMLAR (6)
  • Necati Kaya: Aynen oylesiniz. Çocugunuzu bile size birşey ifade etmemiş.Gözünüzü karanlık burumuş. Karanlıktan evladinizi bile görmemişsiniz. Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
  • Zafer Zengin: şaka gibi bir de itham edildik diyor , değil misiniz ?? sizin gibi ana baba olmaz olsun..yuh size Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
  • Muhammed Kılıç: Nuh aleyselamda çocuguna gel dedi ama oglu babasına uymadı ve kafirlerden oldu Anne baba elinden geleni yapmış Oglu onlara hiç uymadı Allah kelimesi bile videda geçmiyor avukat ateist diyor zaten dini islamı anne ve babasını bu yüzden suçluyor Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hatice Kara, Enes Kara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ailem beni burada kalmaya zorluyor' deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik - Son Dakika
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