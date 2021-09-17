Ailesinden gizli başladığı 'gülle atma'da madalyaları topluyor - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de, ailesinden gizli başladığı, şampiyonalara katıldığı gülle atma branşında kendisini geliştiren özel sporcu Mihriban Korkmaz (25), Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda başarılara koşuyor. Paralimpik Oyunları'na 'A' barajını aşarak katılan ilk Türk özel sporcu olan Korkmaz, Dubai'de dünya 5'incisi, Tokyo Olimpiyatları'nda ise 9'uncu oldu. Korkmaz, "Aileler, sporcu olmak isteyen çocuklara engel değil destek olsun. Ailemden gelecek tepkilere boyun eğdim ve emin olduğum yolda yürüdüm" dedi.

Gümüşhane'de yaşayan Mihriban Korkmaz, ailesinden destek alamayınca gizli başladığı gülle atma branşında kendisini geliştirdi, şampiyonlara katıldı. Korkmaz, 2016 yılında Rio Paralimpik Oyunları'na 'A' barajını da aşarak katılan ilk ve tek Türk özel sporcu oldu. 2021 yılında ise Dubai Grand Prix'sinde gülle atmada 12,89'luk derecesiyle dünya sıralamasında ilk 5'e yerleşme başarısı gösteren Korkmaz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Atletizm Yarışları'nın 2'nci denemesinde yaptığı 12,19 metrelik atışla müsabakayı 9'uncu sırada tamamladı. Özel sporcu Korkmaz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefine uzanmak için çalışıyor.