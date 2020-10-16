Ailesinden habersiz okula başladı, üniversiteyi bitirip kadınlara umut olmak için dernek kurdu - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Örnek köyünde, babasının okumasına izin vermediği Hatice Temir (29), Çukurca'da oturan ablasının yanına yerleşip, ilkokula başladı. İlkokul 3'üncü sınıfta ailesinin durumu öğrendiği Temir, tüm engellemelere rağmen, ilk ve orta öğretimini tamamlayıp, üniversiteyi bitirdikten sonra döndüğü memleketinde kendisi gibi aynı durumda olan kız çocuklarına ve kadınlara destem olmak için dernek kurdu. Kurduğu dernek sayesinde bir yandan kız çocuklarının eğitimine destek olan Temir, bir yandan da okuma yazma bilmeyen kadınlara da eğitim veriyor.

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıktaki Örnek köyünde oturan, babasının okumasına izin vermediği Hatice Temir, Çukurca'da yaşayan ablasının yanına yerleşip, ilkokula başladı. İlkokul 3'üncü sınıfa geldiğinde, Temir'in eniştesi, kayınpederi Cemal Temir'e (68) "Dersleri çok iyi, öğretmen sürekli övüyor" deyince, babası bu durumu öğrendi. Cemal Temir, kızını yanına alarak sadece ilkokulu okumasına izin vereceğini söyledi.

'BAŞARI BELGELERİMİ DUVARA ASIYORLARDI'İlkokulu bitiren Temir, daha sonra okumak istediğini ailesine söylediğini, ailesinin ise olumsuz yanıt verdiğini anlattı. Okumakta ısrar ettiğini belirten Hatice Temir, "Ben daha çok inat ederek başardım. Sürekli okul birincilikleri aldım. Köyde herkes toplanıp 'Acaba Hatice ne getirdi?' diye merek ediyorlardı. Ağabeyim başarı belgelerimi evin duvarlarına asıyordu. Böylece ortaokulu bitirdikten sonra burs almaya başladım" dedi.'KÖYDEKİ KIZLAR İÇİN UMUT OLMAK İSTEDİM'Liseye başlarken ilk kez ailesinin kendisiyle konuşup neler yapacağını sorduğunu ve ilgilendiklerini belirten Temir, "Ailem liseyi başarılı bir şekilde bitirmem durumunda üniversite okumam için engel olmayacaklarını söyledi. Bu benim için bir dönüm noktası oldu. Liseye Van'da devam ettim ve burslar almaya başladım. Köydeki kızlar için bir umut kaynağı olmak istedim" diye konuştu.HEM KIZLARA DESTEK OLUYOR HEM OKUMA YAZMA ÖĞRETİYORLiseyi de başarılı bir şekilde bitirip üniversite sınavına giren Temir, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Bu bölümü de bitiren Temir, daha sonra memleketine dönüp kadınlara destek olmak için Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği'ni kurdu. Kurduğu dernekle birlikte çok sayıda kız çocuğunun eğitime destek olan Temir, okuma yazma bilmeyen kadınlar için okuma yazma kursları düzenliyor, kadınlara psikolojik destek sağlıyor.'HEDEFİMİZ KADINLARI EKONOMİYE KAZANDIRMAK'Hatice Temir, "Kadınlar üretim yapıp hayata karışmak istiyor. Kadınlar sosyalleşebileceği bir alan istiyor. Burada okuma yazma ve resim kursları açtık. Okuma yazma öğrenmeden ölmek istemeyen kadınlar gördük. ve böylece derneğimiz gün geçtikçe büyüdü ve kadınlar bize başvurmaya başladı. Köydeki ürünleri pazarlamak isteyen kadınlar oldu. Tarım müdürlüklerinde kooperatif kurduk. Yüksekova'da hayalleri olan bir ekibiz. Hedefimiz kız çocuklarının eğitim konusunda desteklemek, kadınları ekonomiye kazandırmaktır" diye konuştu.'HEM PİŞMAN HEM DE GURURLUYUM'

Köyde çiftçilik yapan 10 çocuk babası Cemal Temir, en küçük kızı Hatice'nin kendisinden habersiz okul hayatına başladığını ve hayallerine ulaştığını belirterek, "Şimdi hem pişmanım hem de gurur duyuyorum. Keşke kızımı dinleseydim okutabilseydim. Ama o kendi kendine okumayı kafasına sokmuştu. Okumaması için elimden geleni yaptım ama Hatice kazandı. Yüksekova'da Kadın Derneği açtı. Kadınların ve kızların umudu oldu. Buradan bütün kız babalarına sesleniyorum ben okutmadım sizler kız çocuklarınızı okutun" diye konuştu.