Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?

Afganistan'da geçen ay evleri basılıp anne ve babası öldürülen 15 yaşındaki Nooria, kalaşnikofla saldırganlara ateş açtı. İki kişiyi öldürüp birini yaralayan Nooria, kahraman ilan edildi. Ancak daha sonra ortaya atılan iddialar durumu karmaşık hale getirdi. Bir kesim Nooria'nın evli olduğunu ve baskını yapanın kocası olduğunu söylerken, polisler ise baskının sahibinin kesinlikle Taliban olduğunu söyledi. Yaşanan bu durum, kadınların bölgedeki çaresiz yaşamını bir kez daha gözler önüne serdi.

ANNE VE BABASINI KURŞUNA DİZDİLER

Nooria'nın anlattığına göre gecenin karanlığından yararlanan adamlar köye gelip sabaha karşı 1.00 sularında Nooria'nın ailesinin yaşadığı evin kapısını kırarak içeri girdiler. 15 yaşındaki kız yatak odasında gürültüye uyandı ama hiç hareket etmedi ve ses çıkarmadı. Diğer odadaki 12 yaşındaki erkek kardeşini düşündü. BBC'ye verdiği mülakatta, daha sonra adamların anne ve babasını bir yamaçta olan evlerinin dışına çıkardığını duyduğunu söyledi. Bunu silah sesleri izlerken genç kız, "Onları kurşuna dizdiler" dedi.

AİLESİNİN KATİLLERİNE ATEŞ AÇTI

Afganistan'ın çatışmalı bir bölgesinde küçük bir köyde doğup büyüyen Nooria, küçük yaştan itibaren kendini korumak babasından silah kullanmayı ve nişan almayı öğrenmiş. O gece Nooria saklanmak yerine babasının AK-47 tüfeğini (Kalaşnikof) kaparak anne ve babasını öldürenlerin üzerine ateş açtı. Ta ki mermisi tükenene kadar.

"ÇOK ACIMASIZLARDI"

Silahlı grup baskından bir saat kadar sonra geri çekilerek uzaklaştı. Nooria'nın annesi, babası, komşuları ve akrabaları olan yaşlı bir başka kişi ve iki saldırgan yerde cansız yatıyordu. Noorie, "Korkunçtu. Çok acımasızlardı. Babam özürlüydü benim. Annem masumdu. Onları öldürdüler" diyor. Nooria ve kendisinden büyük ve askeri polis teşkilatında subay olan üvey erkek kardeşi, babalarının aşiret büyüklerinden ve hükümet yanlısı biri olduğu için hedef alındığını söylüyorlar.

MİLİTANLARI DEĞİL KOCASINI DA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

Birkaç hafta içinde olayın rengini değiştiren yeni bilgiler ve tanıklıklar gelmeye başladı. Nooria ile ölen saldırganların akrabaları, yerel polis, aşiret büyükleri, Taliban sözcüleri ve Afgan hükümetinin açıklamaları birbirini tutmuyordu. BBC'ye ulaşan birkaç farklı tanığın ifadelerine göre, o gece öldürülenlerden biri 15 yaşındaki Nooria'nın birkaç yıl önce çocuk yaştayken evlendirildiği ancak birlikte yaşamadığı 'kocası' idi ve olay aslında bir aile kavgasından çıkmıştı. Bazı akrabaları ve yerel halktan kaynaklar BBC'ye Nooria'nın kocası olduğunu söyledikleri Rahim adlı kişinin köye, bir aile kavgası nedeniyle baba evine dönen Nooria'yı geri almaya geldiğini, gelirken de yanında Taliban militanlarını da getirdiğini söylediler. Nooria ise hiçbir zaman evlenmediğini söylüyor.

KIZ ÇOCUKLARI AŞİRET KURBANI

Bazılarına göre ise Nooria, aileler arası bir evlilik anlaşmasının parçasıydı. Moki anlaşması denilen geleneğe göre iki aile birer kızlarını diğer ailenin oğullarına vermek üzere anlaşıyordu. Bu anlaşmaya göre Rahim Nooria'yı ikinci eşi olarak alacak, buna karşılık Nooria'nın babası Rahim'in yine çocuk yaştaki yeğeniyle ikinci evliliğini yapacaktı. Evliliklerin resmileşmesi için birkaç yıl bekleyeceklerdi. Farklı iddialar Nooria'ya o gece gerçekten ne olduğunu perdelemeye hizmet ederken, bir yandan da Afganistan kırsal yaşamının kadınlar açısından trajik realitesini de sergiliyor.

TALİBAN SUÇU ÜSTLENMEDİ

Aslında herkes o gece sabaha karşı köye bir baskın olduğun ile ilgili hemfikir. Ama o gece ne olduğu konusundaki en tartışmalı unsur, gelenlerin kim olduğu ve ne için geldikleri. Nooria, gelenlerin kendilerini Taliban savaşçılarının sık sık kullandığı terimle 'Mücahitler' olarak tanıttıklarını ve babasını hedeflediklerini söylüyor. Taliban ise Nooria'nın girdiği çatışmayla bir alakası olduğunu reddediyor. Ama o gece köye bir baskın yapıldığını doğruluyorlar. Baskında yerel bir polis kontrol mevzisinin hedeflendiğini, iki Taliban savaşçısının yaralandığını, can kaybı vermediklerini söylüyorlar.

KAHRAMAN MI PROPAGANDA KURBANI MI?

Yerel yetkililer ve Afgan hükümet yetkilileri ise Taliban karşısında bir zafer kazanıldığını söyleyerek Nooria'yı 'gerçek bir kahraman' ilan etmiş bulunuyor. Nooria ve küçük erkek kardeşi bölgeden askeri bir helikopterle alınarak bölgede güvenli bir yere yerleştirilirken, 'öz savunma' için silaha sarılan genç kızın hikayesi sosyal medyayı sardı. Afganistan'da sivillerin devlet başkanı tarafından Taliban saldırılarının püskürtülmesinde oynadıkları rollerden dolayı övülmesi sıra dışı bir şey değil. Ama Devlet Başkanı Eşref Gani Nooria'yı başkent Kabil'e çağırınca karışık tepkiler de gelmeye başladı. Kimileri Nooria'nın gerçekten bir kahraman olduğunu düşünüyor. Kimilerine göre ise o savaşan iki gücün arasında kalan masum bir kız çocuğu ve propaganda malzemesi olarak kullanılıyor.



