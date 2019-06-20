Ailesinin geçimini sağlamak için bisküvi satan Suriyeli kızın hayali öğretmen olmak - EL

- 11 yaşındaki Rahaf Süveydan'ın metruk binada kuruttuğu çamaşırları toplaması, yemek pişirmesi, kardeşleriyle ilgilenmesi
Süveydan'ın satacağı gofretleri istiflemesi
Süveydan'ın yaşadığı yerden sokağa çıkması
Süveydan'ın gofret satması
Süveydan ile röportaj BAB - Suriye
'nin Deyrizor ilinden ailesiyle Bab ilçesine göç eden 11 yaşındaki Rahaf Süveydan, sokaklarda bisküvi satarak ailesinin geçimini sağlıyor.
Süveydan, ailesinin en büyük çocuğu olarak kardeşlerinin ve hasta babasının yükünü Bab ilçesinin sokaklarında bisküvi satarak sırtlanıyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce Suriye'nin kuzeyindeki Fırat
Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine yerleşen Süveydan ve ailesi, kapısı ve penceresi bulunmayan bir binada yaşama tutunmaya çalışıyor. Kendisinden küçük 5 kardeşi bulunan Süveydan, Bab'ta sokak sokak gezerek sattığı bisküvi ve çikolatalardan elde ettiği parayla ailesinin geçimini sağlıyor.