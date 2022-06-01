Ailesiyle birlikte pikniğe giden 7 yaşındaki çocuk ortadan kayboldu! 4 saatlik çalışma sonucunda çocuk evinde bulundu

Piknik yapmak için ailesiyle Kızılcakent Mahallesi'ndeki Karpuzatan Mesire Alanı'na gelen 7 yaşındaki Yakup Ece'nin bir süre sonra kaybolduğu anlaşıldı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Nizip Belediyesi ekipleri arama gerçekleştirdi.

TÜM İLÇE HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Akif Demirel'in koordinesindeki arama çalışmasına, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Avcı ve Nizip İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Beyazıt Kalıçlı da katıldı.

AİLESİNDEN HABERSİZ EVİNE DÖNMÜŞ

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından evinde bulunan minik Ece'nin ailesinden habersiz eve döndüğü öğrenildi. Nizip Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, ailesine teslim edildi.