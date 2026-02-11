Aileye Değer Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Aileye Değer Projesi Tanıtıldı

11.02.2026 13:39
ASBÜ ve TYB, aile değerlerini vurgulayan belgesel ve çalıştay düzenledi. Medya eleştirildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ve Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB), "Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer Projesi" kapsamında hazırlanan belgesel gösterimi, çalıştay raporu ve proje yayınlarının tanıtımı yapıldı.

ASBÜ Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen programda "Gelenekten Geleceğe: Aileye Değer Projesi" kapsamında hazırlanan belgesel izletildi.

Daha sonra projeye ilişkin bilgi veren ASBÜ Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, medyanın ve sosyal mecraların çok güçlü olduğunu ancak bu alanların gençlerin aileye ve evliliğe ilişkin beklentileriyle yaşadıkları sorunlara yeterince yer vermediğini belirtti.

Aileyi bir krize dönüştüren sabah kuşağı gibi programların kötü örnek olduğunu anlatan Arıcan, "Ne yazık ki bunlar, bugün ekranlarda tüm insanlarımızın, hatta aileye dair çok iyi beklentileri, niyetleri olan insanların ümidini kıran, onların kararlarını olumsuz etkileyen yayınlar." diye konuştu.

Arıcan, söz konusu çalışmada, bu tür programları konuştuklarını, ciddi politika önerileri ortaya koyduklarını söyledi.

Türkiye'nin nüfus artış hızının düşüklüğüne de değinen Arıcan, hükümetin bu konuda attığı, "her kurumda anaokulu açılması, kreşler açılması tavsiyesi ve yarı zamanlı çalışma modelleri" gibi düzenlemelerin yerinde olduğunu aktardı.

Arıcan, "Bunların çok güzel adımlar olduğunu düşünüyorum. İyi örneklerimiz var şükür, yani ben bunları göz ardı etmememiz gerektiği kanaatindeyim. Tüm yatırımları buraya yapmamız gerektiği kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Aileyi sadece kadın üzerinden değerlendirmemek gerektiğini vurgulayan Arıcan, erkeklerin de üstlenmesi gereken görevler olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

