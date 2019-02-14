Airbus A380'in Üretimini Durduruyor, Son Teslim 2021'de

Airbus, A380 süperjumbo jet yolcu uçaklarının üretimini durduracağını ve bu uçaklarda son teslimin 2021 yılında yapılacağını açıkladı.

Airbus, A380 süperjumbo jet yolcu uçaklarının üretimini durduracağını ve bu uçaklarda son teslimin 2021 yılında yapılacağını açıkladı.



Airbus'ın bu açıklaması, Emirates Airline'ın, daha önce siparişini verip, henüz teslim almadığı A380'lerin sayısında azaltma yapmasının ardından geldi.



Daha önce yayımlanan haber ve açıklamalarda, Emirates Airline'ın 53 adet olan A380 siparişleri sayısını 20'ye çektiği ve kalan sayının da, daha çok yakıt tasarruflu çift motorlu A330 ve A350 uçaklarıyla tamamlanacağı belirtilmişti.



Airbus CEO'su Tom Enders, açıklamada, "A380 yalnızca mühendislik ve endüstrinin başarısı değildir; dünyanın her yerinden yolcular bu muhteşem uçaklarla uçmaya bayılıyor. Bu nedenle, bugünkü açıklama bizim ve tüm dünyadaki A380 toplulukları için çok üzücüdür. A380 daha uzun yıllar göklerde dolaşacak ve Airbus da A380'lere tam desteğini vermeyi sürdürecektir" dedi. - İstanbul

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