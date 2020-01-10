Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor - Son Dakika Spor

Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor

14 dakika önce

Portekiz basını, Ajax'ın, sezon başında Juventus'a sattığı eski oyuncusu Matthijs de Ligt'ı tekrar istediğini yazdı. Merih'in yükselen performansı sonrası Juventus'un Hollanda ekibine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sezon başında Ajax'tan transfer edilen Matthijs de Ligt'tan formayı almayı başardı. Lige yedekler arasında başlayan Merih, Hollandalı futbolcunun sakatlığından sonra ilk 11'e yerleşerek üst üste 5. maçına çıktı. Portekiz'de yayın yapan A Bola gazetesinin iddiasına göre, Hollanda ekibi Ajax, De Ligt'i kadrosuna yeniden katmak istiyor. 20 yaşındaki stoperi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Ajax, Juventus'taki durumu yakından takip ediyor.

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Omzundan sakat olduğu belirtilen Matthijs de Ligt, son 3 resmi maçta yedekler arasında yer aldı. Yaptığı hatalar nedeniyle "Hollandalı Phil Jones" tepkisiyle karşılaşan De Ligt'e sosyal medyadan tepkiler de olmuştu. Juventus Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral'ın son maçlardaki performansını överken De Ligt için de bir gün dünyanın en iyi savunmacısı olacağını belirtmişti. Öte yandan Juventus'ta sezon başında sakatlanan tecrübeli stoper Giorgio Chiellini'nin de Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

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Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor
Hollanda, Portekiz, Juventus, Ajax, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:48 
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