Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Kilis\'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Kilis'in Nedim Ökmen Mahallesi'nde yaşanan olayda, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Kuvara'nın daha sonra intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

06.05.2024 04:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.

İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Suriye, Kilis, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:49 Hamas, Kahire’deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı Hamas, Kahire'deki müzakerelerin sona erdiğini açıkladı
23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
19:21 Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak Dışişleri Bakanı Fidan: İki devletli çözüme gidilmezse bu son Gazze savaşı olmayacak
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
00:37 Aksaray’da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu Aksaray'da Yağış Nedeniyle Ağıl Çöktü, 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
00:07 Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz
23:34 Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak Dries Mertens: Bu hafta sözleşme görüşmeleri olacak
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:09 Brezilya’yı vuran sellerde can kaybı 76’ya yükseldi Brezilya'yı vuran sellerde can kaybı 76'ya yükseldi
23:03 Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu
22:37 Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:17 Mersin’de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu Mersin'de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 06:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement